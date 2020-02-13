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    • Magazin
    • 13.02.2020 Gazete

    Yeni sezon Kıvanç

    Jean markası Mavi'nin yüzü olan , yeni sezonda da iddialı pozlar verdi. Yakışıklı oyuncunun, İlkbahar-Yaz sezonu için verdiği pozlar, yine genç kızlardan tam not aldı.

    Yeni sezon Kıvanç

    Jean markası Mavi'nin yüzü olan , yeni sezonda da iddialı pozlar verdi. Yakışıklı oyuncunun, İlkbahar-Yaz sezonu için verdiği pozlar, yine genç kızlardan tam not aldı.

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