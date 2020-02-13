Yeni sezon Kıvanç

Jean markası Mavi'nin yüzü olan Kıvanç Tatlıtuğ, yeni sezonda da iddialı pozlar verdi. Yakışıklı oyuncunun, İlkbahar-Yaz sezonu için verdiği pozlar, yine genç kızlardan tam not aldı.
Jean markası Mavi'nin yüzü olan Kıvanç Tatlıtuğ, yeni sezonda da iddialı pozlar verdi. Yakışıklı oyuncunun, İlkbahar-Yaz sezonu için verdiği pozlar, yine genç kızlardan tam not aldı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.