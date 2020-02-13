POP müziğin ünlü ismi Reyhan Karaca, Ossi Müzik etiketiyle çıkan 'Aşk Tutulması' isimli yeni şarkısını kliplendirdi. Klipte Karaca'ya Fransız model Moussa Deme eşlik etti. POP müziğin ünlü ismi Reyhan Karaca, Ossi Müzik etiketiyle çıkan 'Aşk Tutulması' isimli yeni şarkısını kliplendirdi. Klipte Karaca'ya Fransız model Moussa Deme eşlik etti.
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