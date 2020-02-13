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    • Magazin
    • 13.02.2020 Gazete

    'Aşk Tutulması' isimli yeni şarkısını kliplendirdi

    POP müziğin ünlü ismi , Ossi Müzik etiketiyle çıkan 'Aşk Tutulması' isimli yeni şarkısını kliplendirdi. Klipte Karaca'ya Fransız model eşlik etti.

    Karaca kliplendi
    POP müziğin ünlü ismi , Ossi Müzik etiketiyle çıkan 'Aşk Tutulması' isimli yeni şarkısını kliplendirdi. Klipte Karaca'ya Fransız model eşlik etti.

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