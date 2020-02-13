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    • Magazin
    • 13.02.2020 Gazete

    filminin afişi yayınlandı

    13 Mart'ta vizyona girecek olan filminin afişi yayınlandı! Çekimleri Kıbrıs'ta gerçekleşen filmin başrollerini , ve paylaşıyor.

    Komediye geri sayım
    13 Mart'ta vizyona girecek olan filminin afişi yayınlandı! Çekimleri Kıbrıs'ta gerçekleşen filmin başrollerini Erdal Özyağcılar, İlker Ayrık ve Hande Soral paylaşıyor.

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