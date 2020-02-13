13 Mart'ta vizyona girecek olan Müstakbel Damat filminin afişi yayınlandı! Çekimleri Kıbrıs'ta gerçekleşen filmin başrollerini Erdal Özyağcılar, İlker Ayrık ve Hande Soral paylaşıyor. 13 Mart'ta vizyona girecek olan Müstakbel Damat filminin afişi yayınlandı! Çekimleri Kıbrıs'ta gerçekleşen filmin başrollerini Erdal Özyağcılar, İlker Ayrık ve Hande Soral paylaşıyor.
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