Keremcem, önceki gün İstMarina AVM'deydi. Beş yıl sonra yeni şarkı çıkaran Keremcem, "Araya dizi ve film girince uzak kaldım. İhmal ettiğim için müzikten özür dilerim" diye konuştu.
Keremcem, önceki gün İstMarina AVM'deydi. Beş yıl sonra yeni şarkı çıkaran Keremcem, "Araya dizi ve film girince uzak kaldım. İhmal ettiğim için müzikten özür dilerim" diye konuştu.
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