Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Magazin
    • 13.02.2020 Gazete

    müzikten özür diledi

    , önceki gün İstMarina AVM'deydi. Beş yıl sonra yeni şarkı çıkaran Keremcem, "Araya dizi ve film girince uzak kaldım. İhmal ettiğim için müzikten özür dilerim" diye konuştu.

    Müzikten özür diledi

    Keremcem, önceki gün İstMarina AVM'deydi. Beş yıl sonra yeni şarkı çıkaran , "Araya dizi ve film girince uzak kaldım. İhmal ettiğim için müzikten özür dilerim" diye konuştu.

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
    Haberler Magazin Keremcem müzikten özür diledi
    Diğer Magazin Haberleri Tüm magazin haberleri
    Tüm Magazin Haberleri