Heyecanlı buluşma

Red Bull Homerun, hafta sonu 2 binden fazla adrenalin tutkununu Kartalkaya, Uludağ, Erciyes ve Palandöken'de buluşturdu. Bu isimler arasında oyuncu Gonca Vuslateri de vardı... Red Bull Homerun, hafta sonu 2 binden fazla adrenalin tutkununu Kartalkaya, Uludağ, Erciyes ve Palandöken'de buluşturdu. Bu isimler arasında oyuncu Gonca Vuslateri de vardı...
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