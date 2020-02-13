Bu ayın 26'sında 27. yaş gününü kutlayacak olan Demet Özdemir, Koruncuk Vakfı için kampanya başlatmıştı. Hediye yerine vakfa bağış yapılmasını isteyen Özdemir için 20 bin TL topladı. Bu ayın 26'sında 27. yaş gününü kutlayacak olan Demet Özdemir, Koruncuk Vakfı için kampanya başlatmıştı. Hediye yerine vakfa bağış yapılmasını isteyen Özdemir için 20 bin TL topladı.
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