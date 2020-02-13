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    • Magazin
    • 13.02.2020 Gazete

    'den alkışlık hareket

    Bu ayın 26'sında 27. yaş gününü kutlayacak olan , için kampanya başlatmıştı. Hediye yerine vakfa bağış yapılmasını isteyen Özdemir için 20 bin TL topladı.

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