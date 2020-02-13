Lezzet ve eğlenceyi buluşturan Alancha, İstanbul'da Nişantaşı'ndan sonra ikinci şubesini Zorlu Center'da açtı. Görkemli açılışa güzel sunucu Burcu Esmersoy ile Sırp kökenli ünlü modacı İvana Sert de katıldı...