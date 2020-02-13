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    • Magazin
    • 13.02.2020 Gazete

    ve aynı açılışta

    Lezzet ve eğlenceyi buluşturan Alancha, İstanbul'da Nişantaşı'ndan sonra ikinci şubesini Zorlu Center'da açtı. Görkemli açılışa güzel sunucu ile Sırp kökenli ünlü modacı de katıldı...

    Görkemli açılış!

    Lezzet ve eğlenceyi buluşturan Alancha, İstanbul'da Nişantaşı'ndan sonra ikinci şubesini Zorlu Center'da açtı. Görkemli açılışa güzel sunucu Burcu Esmersoy ile Sırp kökenli ünlü modacı İvana Sert de katıldı...

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