Lezzet ve eğlenceyi buluşturan Alancha, İstanbul'da Nişantaşı'ndan sonra ikinci şubesini Zorlu Center'da açtı. Görkemli açılışa güzel sunucu Burcu Esmersoy ile Sırp kökenli ünlü modacı İvana Sert de katıldı...
Lezzet ve eğlenceyi buluşturan Alancha, İstanbul'da Nişantaşı'ndan sonra ikinci şubesini Zorlu Center'da açtı. Görkemli açılışa güzel sunucu Burcu Esmersoy ile Sırp kökenli ünlü modacı İvana Sert de katıldı...
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