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    • Magazin
    • 13.02.2020 Gazete

    'yı müzikle ısıtacak

    Usta müzisyen , 15 Şubat akşamı 'yı ısıtacak. Özdemir, Gökçe ile Doruk Otel'in altındaki Drop Lounge adlı mekanda kayak tutkunlarına müzik ziyafeti sunacak.

    Ustadan müzik ziyafeti
    Usta müzisyen , 15 Şubat akşamı 'yı ısıtacak. Özdemir, Gökçe ile Doruk Otel'in altındaki Drop Lounge adlı mekanda kayak tutkunlarına müzik ziyafeti sunacak.

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