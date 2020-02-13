Usta müzisyen Bülent Özdemir, 15 Şubat akşamı Kartalkaya'yı ısıtacak. Özdemir, Gökçe ile Doruk Otel'in altındaki Drop Lounge adlı mekanda kayak tutkunlarına müzik ziyafeti sunacak. Usta müzisyen Bülent Özdemir, 15 Şubat akşamı Kartalkaya'yı ısıtacak. Özdemir, Gökçe ile Doruk Otel'in altındaki Drop Lounge adlı mekanda kayak tutkunlarına müzik ziyafeti sunacak.
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