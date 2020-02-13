ATV ekranlarının sevilen dizisi 20.00 Bir Zamanlar Çukurova'nın yeni bölümünde yaşananlar izleyicileri ekran başına kilitledi. Ortalığın iyice karışmaya başladığı bölümde Müjgan, otomobilin içinde Züleyha'nın sabah boynunda gördüğü fuları bulunca, konakta yine iki aile karşı karşıya geliyor. Müjgan, elinde Züleyha'nın fuları ile kapıya dayanınca Demir de Züleyha'ya hesap soruyor. Bölümün sona ermesiyle izleyicilerin merakla beklediği Bir Zamanlar Çukurova 56. bölüm fragmanını bekliyor. Ancak dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Müjgan, otomobilin içinde Züleyha'nın sabah boynunda gördüğü fuları bulunca, konakta yine iki aile karşı karşıya gelir. Müjgan, elinde Züleyha'nın fuları ile kapıya dayanınca Demir de Züleyha'ya hesap sorar. Müjgan ise ne olursa olsun, ikisinin görüştükleri fikrinden vazgeçmeyecektir. Konağın bahçesinde beklemedikleri anlarda karşılaşan Yılmaz ve Züleyha için de hayat gittikçe daha zor hale gelir.