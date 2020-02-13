Ahu Yağtu, önceki akşam Bomonti'de objektiflere takıldı. Güzel oyuncu, İspanyol paça sarı pantolonu, gömleği ve tarzıyla 80'li yılların modasını yansıttı.
Ahu Yağtu, önceki akşam Bomonti'de objektiflere takıldı. Güzel oyuncu, İspanyol paça sarı pantolonu, gömleği ve tarzıyla 80'li yılların modasını yansıttı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.