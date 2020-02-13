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    • Magazin
    • 13.02.2020 Gazete

    'dan 80'ler tarzı

    , önceki akşam Bomonti'de objektiflere takıldı. Güzel oyuncu, İspanyol paça sarı pantolonu, gömleği ve tarzıyla 80'li yılların modasını yansıttı.

    80’ler tarzı

    , önceki akşam Bomonti'de objektiflere takıldı. Güzel oyuncu, İspanyol paça sarı pantolonu, gömleği ve tarzıyla 80'li yılların modasını yansıttı.

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