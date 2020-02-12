Meryem Uzerli'den kızı Lara ile manidar paylaşım

Eski sevgilisi Can Ateş'ten olan kızı Lara'nın dün altıncı yaşını kutlayan Meryem Uzerli, Instagram'da manidar bir mesaj yayınladı. Güzel oyuncu, "Lara'm... Belki iyi bir anne ve kesinlikle harika bir baba değilim ama seni mükemmel seviyorum" yazdı.