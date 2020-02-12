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    • 12.02.2020 06:59
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    • 12.02.2020 06:59

    Meryem Uzerli'den kızı Lara ile manidar paylaşım

    Eski sevgilisi 'ten olan kızı Lara'nın dün altıncı yaşını kutlayan Meryem Uzerli, 'da manidar bir mesaj yayınladı. Güzel oyuncu, "Lara'm... Belki iyi bir anne ve kesinlikle harika bir baba değilim ama seni mükemmel seviyorum" yazdı.

    Kusursuz sevgi

    Eski sevgilisi Can Ateş'ten olan kızı Lara'nın dün altıncı yaşını kutlayan Meryem Uzerli, 'da manidar bir mesaj yayınladı. Güzel oyuncu, "Lara'm... Belki iyi bir anne ve kesinlikle harika bir baba değilim ama seni mükemmel seviyorum" yazdı.

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