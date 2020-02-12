Kuruluş Osman 10. bölüm canlı izle! Çarşamba akşamı saat 20.00'de ATV'de yayınlanan Kuruluş Osman 10. bölüm canlı izle seçeneği izleyiciler tarafından yoğun olarak araştırılıyor. Kayı obasına giden Alişar Bey, Dündar Bey'e meydan okuyarak kendisinden çalınan altınların iadesini talep ediyor. Moğol tehlikesini sezen ve Kayıların geleceğini tehlikede gören Dündar Bey, obanın teyakkuza geçmesini istiyor. Peki, yeni bölümde neler olacak? Kuruluş Osman 10. bölümü canlı izlemek için aşağıda yer alan linke tıklayabilirsiniz.

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KURULUŞ OSMAN 10. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Alişar'ın adamları tarafından pusuya düşürülen Gündüz, ağır yaralı vaziyette Kayı obasındadır. Osman ağabeyine saldıranları yakalamak için harekete geçerken, Şeyh Edebalı, Bala'yı isteyen Alişar'ı reddeder.

YANNİS, ALİŞAR'I ETKİSİ ALTINA ALIYOR

Müneccim Abdül kılığında Alişar Bey'i etkisi altına alan Yannis, Sofia'yla birlikte Alişar Bey'i Osman'a ve Şeyh Edebalı'ya karşı kışkırtır.

ALİŞAR, DÜNDAR BEY'E MEYDAN OKUYOR

Kayı obasına giden Alişar Bey, Dündar Bey'e meydan okuyarak kendisinden çalınan altınların iadesini talep eder.

MOĞOL TEHLİKESİ

Moğol tehlikesini sezen ve Kayıların geleceğini tehlikede gören Dündar Bey, obanın teyakkuza geçmesini ister. Osman'ın ise farklı bir planı vardır. Moğolların Söğüt'e geldiğini öğrenen Osman ne yapacak? Gündüz kurtulabilecek mi? Yannis ve Sofia'yla ittifak arayan Alişar Bey'in yeni hamlesi ne olacak?

KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Osman ve Alpleri, Yannis'in emriyle Şeyh Edebalı'ya pusu kuran Kalanoz'un oyununu bozmuştur. Osman, Kulucahisar'ın kale kumandanı Kalanoz'u öldürüp kalenin önüne atar. Kalanoz'un cesedi akşam yemeğindeki Sofia ve Alişar'ın önüne getirilir. Sofia, bunu Osman'ın yaptığından emindir ve Alişar'ı kışkırtır. Alişar soluğu Dündar Bey'in otağında alacaktır. Osman ve Alişar Bey arasındaki gerilim nasıl sonuçlanacaktır? Oğlunun katili Salvador'un şehadet getirmesinden sonra Bamsı ne yapacaktır? Osman Sofia'nın oyununu boşa çıkarabilecek midir?