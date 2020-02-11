Ünlü müzisyen Murat Evgin, tatil için Ukrayna'nın kayak merkezi Bukovel'e gitti. Kayak yaparak karın tadını çıkaran Evgin, Husky köpekleriyle objektife poz verdi. Ünlü müzisyen Murat Evgin, tatil için Ukrayna'nın kayak merkezi Bukovel'e gitti. Kayak yaparak karın tadını çıkaran Evgin, Husky köpekleriyle objektife poz verdi.
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