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    • Magazin
    • 11.02.2020 07:00
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    • 11.02.2020 07:00

    Ünlü müzisyen 'den köpekleriyle poz

    Ünlü müzisyen , tatil için Ukrayna'nın kayak merkezi Bukovel'e gitti. Kayak yaparak karın tadını çıkaran Evgin, köpekleriyle objektife poz verdi.

    Husky hatırası
    Ünlü müzisyen Murat Evgin, tatil için Ukrayna'nın kayak merkezi Bukovel'e gitti. Kayak yaparak karın tadını çıkaran Evgin, köpekleriyle objektife poz verdi.

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