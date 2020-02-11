Türkü senesi

Sevcan Orhan, önceki akşam Kıbrıs'taki Concorde Otel'de sahne aldı. Orhan, ''Yeni nesil gerçekten. Kalitesiz bir şeyi kabul etmiyorlar. O yüzden bu yıl, türkülerin senesi olacak' dedi. Sevcan Orhan, önceki akşam Kıbrıs'taki Concorde Otel'de sahne aldı. Orhan, ''Yeni nesil gerçekten. Kalitesiz bir şeyi kabul etmiyorlar. O yüzden bu yıl, türkülerin senesi olacak' dedi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.