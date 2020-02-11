Hafta sonunu Kartalkaya'da geçiren Hande Soral, tişörtle poz verdi. Güzel oyuncu, Instagram'da paylaştığı bu kareye de "Yok canım ne üşümesi!" diye yazdı.
Hafta sonunu Kartalkaya'da geçiren Hande Soral, tişörtle poz verdi. Güzel oyuncu, Instagram'da paylaştığı bu kareye de "Yok canım ne üşümesi!" diye yazdı.
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