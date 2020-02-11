Oyuncu Engin Altan Düzyatan, plastik sorununu araştırmak için 'Sen de Fark Et' adlı yeni bir belgesel çekti. Çekimler, Hindistan ve Endonezya gibi ülkelerde yapıldı. Oyuncu Engin Altan Düzyatan, plastik sorununu araştırmak için 'Sen de Fark Et' adlı yeni bir belgesel çekti. Çekimler, Hindistan ve Endonezya gibi ülkelerde yapıldı.
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