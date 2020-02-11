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    • Magazin
    • 11.02.2020 07:00
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    • 11.02.2020 07:00

    'dan "" belgeseli

    Oyuncu , plastik sorununu araştırmak için "" adlı yeni bir belgesel çekti. Çekimler, Hindistan ve Endonezya gibi ülkelerde yapıldı.

    Enginleri aştı!
    Oyuncu Engin Altan Düzyatan, plastik sorununu araştırmak için "Sen de Fark Et" adlı yeni bir belgesel çekti. Çekimler, Hindistan ve Endonezya gibi ülkelerde yapıldı.

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