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    • 11.02.2020 07:00
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    • 11.02.2020 07:00

    çaldı oynadı

    'un en egzotik mekanlarından olan Binbirdirek Sarnıcı'da önceki gece performans sergiledi. Valeron'un oyuncu sevgilisi da pistte dans etti.

    Biri çaldı dığeri oynadı

    İstanbul'un en egzotik mekanlarından olan Binbirdirek Sarnıcı'da önceki gece Dj Valeron performans sergiledi.

    Valeron'un oyuncu sevgilisi Aslı Turanlı da pistte dans etti.

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