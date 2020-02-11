İstanbul'un en egzotik mekanlarından olan Binbirdirek Sarnıcı'da önceki gece Dj Valeron performans sergiledi.
Valeron'un oyuncu sevgilisi Aslı Turanlı da pistte dans etti.
İstanbul'un en egzotik mekanlarından olan Binbirdirek Sarnıcı'da önceki gece Dj Valeron performans sergiledi.
Valeron'un oyuncu sevgilisi Aslı Turanlı da pistte dans etti.
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