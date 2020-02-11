Pop müziğin sevilen ismi Cem Belevi ile oyuncu sevgilisi Zehra Yılmaz, hafta sonunu Kartalkaya'da geçirdi. Bol bol kayak yapan ünlü çift, karlar altında da romantik anlar yaşadı. Pop müziğin sevilen ismi Cem Belevi ile oyuncu sevgilisi Zehra Yılmaz, hafta sonunu Kartalkaya'da geçirdi. Bol bol kayak yapan ünlü çift, karlar altında da romantik anlar yaşadı.
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