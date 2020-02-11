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    • 11.02.2020 07:00
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    • 11.02.2020 07:00

    ile sevgilisi 'dan romantik poz

    Pop müziğin sevilen ismi ile oyuncu sevgilisi , hafta sonunu Kartalkaya'da geçirdi. Bol bol kayak yapan ünlü çift, karlar altında da romantik anlar yaşadı.

    Romantizmin zirvesinde
    Pop müziğin sevilen ismi Cem Belevi ile oyuncu sevgilisi Zehra Yılmaz, hafta sonunu Kartalkaya'da geçirdi. Bol bol kayak yapan ünlü çift, karlar altında da romantik anlar yaşadı.

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