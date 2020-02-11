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    • Magazin
    • 11.02.2020 07:00
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    • 11.02.2020 07:00

    'dan paylaştığı karelerle Instagram'ı renklendirdi

    Bir süredir ekrandan uzak kalan , bunu fırsata çevirdi. Güzel oyuncu, önceki gün çıktığı seyahatinden paylaştığı karelerle Instagram'ı renklendirdi.

    Egzotik Burçin
    Bir süredir ekrandan uzak kalan Burçin Terzioğlu, bunu fırsata çevirdi. Güzel oyuncu, önceki gün çıktığı Uzak Doğu seyahatinden paylaştığı karelerle Instagram'ı renklendirdi.

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