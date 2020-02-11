Bir süredir ekrandan uzak kalan Burçin Terzioğlu, bunu fırsata çevirdi. Güzel oyuncu, önceki gün çıktığı Uzak Doğu seyahatinden paylaştığı karelerle Instagram'ı renklendirdi. Bir süredir ekrandan uzak kalan Burçin Terzioğlu, bunu fırsata çevirdi. Güzel oyuncu, önceki gün çıktığı Uzak Doğu seyahatinden paylaştığı karelerle Instagram'ı renklendirdi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.