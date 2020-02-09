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    • 09.02.2020 06:58
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    • 09.02.2020 06:58

    Saçını kestiren bin pişman

    Bir süre önce imaj değişikliğine gidip saçını kestiren , bin pişman... Güzel oyuncu, önceki gün Instagram'da yaptığı paylaşıma "Bu kahküller nasıl uzayacak!" notu düşüp pişmanlığını dile getirdi.

    Kahkül pişmanlığı

    Bir süre önce imaj değişikliğine gidip saçını kestiren , bin pişman... Güzel oyuncu, önceki gün Instagram'da yaptığı paylaşıma "Bu kahküller nasıl uzayacak!" notu düşüp pişmanlığını dile getirdi.

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