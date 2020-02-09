Bir süre önce imaj değişikliğine gidip saçını kahkül kestiren Berrak Tüzünataç, bin pişman... Güzel oyuncu, önceki gün Instagram'da yaptığı paylaşıma "Bu kahküller nasıl uzayacak!" notu düşüp pişmanlığını dile getirdi.
Bir süre önce imaj değişikliğine gidip saçını kahkül kestiren Berrak Tüzünataç, bin pişman... Güzel oyuncu, önceki gün Instagram'da yaptığı paylaşıma "Bu kahküller nasıl uzayacak!" notu düşüp pişmanlığını dile getirdi.
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