Romantik konser

Başarılı oyunculuğunun yanı sıra şarkıcı kimliğiyle de büyük beğeni toplayan Gonca Vuslateri, 14 Şubat'ta Etiler'in en gözde mekanlarından Chin Chin'de sahnede olacak. Başarılı oyunculuğunun yanı sıra şarkıcı kimliğiyle de büyük beğeni toplayan Gonca Vuslateri, 14 Şubat'ta Etiler'in en gözde mekanlarından Chin Chin'de sahnede olacak
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