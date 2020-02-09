Hande Erçel, önceki gün eğitim gördüğü Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'ne gitti. Güzel oyuncu, buradan yaptığı paylaşıma 'Okula dönmüş gibi' diye yazdı... Hande Erçel, önceki gün eğitim gördüğü Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'ne gitti. Güzel oyuncu, buradan yaptığı paylaşıma 'Okula dönmüş gibi' diye yazdı...
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