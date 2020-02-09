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    • Magazin
    • 09.02.2020 06:58
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    • 09.02.2020 06:58

    'dan 'dilek' yağmuru

    , önceki akşam Günay Restaurant'ta sahne aldı. Sarı kıyafetiyle büyüleyen Arar, "Umarım artık iyi haberler duyacağımız bir döneme gireriz" dileğinde bulundu.

    Dilek yağmuru
    Funda Arar, önceki akşam Günay Restaurant'ta sahne aldı. Sarı kıyafetiyle büyüleyen Arar, "Umarım artık iyi haberler duyacağımız bir döneme gireriz" dileğinde bulundu.

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