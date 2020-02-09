Funda Arar, önceki akşam Günay Restaurant'ta sahne aldı. Sarı kıyafetiyle büyüleyen Arar, 'Umarım artık iyi haberler duyacağımız bir döneme gireriz' dileğinde bulundu. Funda Arar, önceki akşam Günay Restaurant'ta sahne aldı. Sarı kıyafetiyle büyüleyen Arar, 'Umarım artık iyi haberler duyacağımız bir döneme gireriz' dileğinde bulundu.
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