Aslı Bekiroğlu sansürsüz ifşa görüntüleri için yeni gelişme yaşandı. Oyuncu Kubilay Aka, önceki akşam Akaretler'deydi. Aka, kendisi gibi sosyal medyada siber saldırıya uğrayan meslektaşı Aslı Bekiroğlu'na "Siber suç zorbalıktır" diyerek destek çıktı. Aslı Bekiroğlu, 16 Kasım 1995 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Bahçeşehir Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümünden mezun olmuştur. Vine isim sosyal medya paylaşım sitesinde yayınlandığı videolarla üne kavuşan Aslı Bekiroğlu, ardında dizi ve sinemalarda boy gösterdi.

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