Ünlü müzik adamı Soner Sarıkabadayı, Selim Akar yönetmenliğinde çektiği 'Ölümüne' klibiyle gündeme bomba gibi oturdu.
Sarıkabadayı, rapçi Ben Fero'ya benzetilen imajı için "Her bıyıklıyı amcan sanma" diyerek eleştirilere yanıt verdi.
Ünlü müzik adamı Soner Sarıkabadayı, Selim Akar yönetmenliğinde çektiği 'Ölümüne' klibiyle gündeme bomba gibi oturdu.
Sarıkabadayı, rapçi Ben Fero'ya benzetilen imajı için "Her bıyıklıyı amcan sanma" diyerek eleştirilere yanıt verdi.
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