Ünlü müzik adamı Soner Sarıkabadayı, Selim Akar yönetmenliğinde çektiği 'Ölümüne' klibiyle gündeme bomba gibi oturdu.

Sarıkabadayı, rapçi Ben Fero'ya benzetilen imajı için "Her bıyıklıyı amcan sanma" diyerek eleştirilere yanıt verdi.