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    • 08.02.2020 07:05
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    • 08.02.2020 07:05

    'dan Ben Fero'ya eleştirilerine yanıt: Her bıyıklıyı amcan sanma

    Ünlü müzik adamı , Selim Akar yönetmenliğinde çektiği 'Ölümüne' klibiyle gündeme bomba gibi oturdu. Sarıkabadayı, rapçi Ben Fero'ya benzetilen imajı için "Her bıyıklıyı amcan sanma" diyerek eleştirilere yanıt verdi.

    Her bıyıklıyı amcan sanma

    Ünlü müzik adamı Soner Sarıkabadayı, Selim Akar yönetmenliğinde çektiği 'Ölümüne' klibiyle gündeme bomba gibi oturdu.

    Sarıkabadayı, rapçi Ben Fero'ya benzetilen imajı için "Her bıyıklıyı amcan sanma" diyerek eleştirilere yanıt verdi.

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