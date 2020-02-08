Neslihan Atagül'le mutlu evliliğiyle imrendiren Kadir Doğulu, güzel oyuncunun üzerine titriyor.
Kendi gibi oyuncu eşiyle Bolu'da kamp kuran Doğulu, kar manzarasındaki pozunda Atagül'ü kalbine etiketleyip romantikliğini konuşturdu.
Neslihan Atagül'le mutlu evliliğiyle imrendiren Kadir Doğulu, güzel oyuncunun üzerine titriyor.
Kendi gibi oyuncu eşiyle Bolu'da kamp kuran Doğulu, kar manzarasındaki pozunda Atagül'ü kalbine etiketleyip romantikliğini konuşturdu.
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