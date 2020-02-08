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    • 08.02.2020 07:05
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    • 08.02.2020 07:05

    'dan romantik paylaşımı

    Neslihan Atagül'le mutlu evliliğiyle imrendiren , güzel oyuncunun üzerine titriyor. Kendi gibi oyuncu eşiyle Bolu'da kamp kuran Doğulu, kar manzarasındaki pozunda Atagül'ü kalbine etiketleyip romantikliğini konuşturdu.

    Kalpten paylaşım

    Neslihan Atagül'le mutlu evliliğiyle imrendiren Kadir Doğulu, güzel oyuncunun üzerine titriyor.

    Kendi gibi oyuncu eşiyle Bolu'da kamp kuran Doğulu, kar manzarasındaki pozunda Atagül'ü kalbine etiketleyip romantikliğini konuşturdu.

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