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    • 08.02.2020 07:05
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    • 08.02.2020 07:05

    'dan alkışlık hareket

    Toplum gönüllüsü gençlerin sosyal sorumluluk projesine destek olabilmek için "" filmi, önceki gün Akmerkez'de özel bir gösterim gerçekleştirdi.

    Gönüllü destek

    Toplum gönüllüsü gençlerin sosyal sorumluluk projesine destek olabilmek için "Eltilerin Savaşı" filmi, önceki gün Akmerkez'de özel bir gösterim gerçekleştirdi. Filmin mimarı Gupse Özay, bu hareketiyle alkış aldı.

    Aydın HAMZA

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