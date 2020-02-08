Toplum gönüllüsü gençlerin sosyal sorumluluk projesine destek olabilmek için "Eltilerin Savaşı" filmi, önceki gün Akmerkez'de özel bir gösterim gerçekleştirdi. Filmin mimarı Gupse Özay, bu hareketiyle alkış aldı.

Aydın HAMZA