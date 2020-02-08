Toplum gönüllüsü gençlerin sosyal sorumluluk projesine destek olabilmek için "Eltilerin Savaşı" filmi, önceki gün Akmerkez'de özel bir gösterim gerçekleştirdi. Filmin mimarı Gupse Özay, bu hareketiyle alkış aldı.
Aydın HAMZA
Toplum gönüllüsü gençlerin sosyal sorumluluk projesine destek olabilmek için "Eltilerin Savaşı" filmi, önceki gün Akmerkez'de özel bir gösterim gerçekleştirdi. Filmin mimarı Gupse Özay, bu hareketiyle alkış aldı.
Aydın HAMZA
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