Güzel model ve oyuncu Fatoş Kabasakal, önceki gün Zorlu Alışveriş Merkezi'ndeydi. Geçtiğimiz sene annelik duygusunu tadan Kabasakal, kızı için kıyafet alışverişi yaptı. Güzel model ve oyuncu Fatoş Kabasakal, önceki gün Zorlu Alışveriş Merkezi'ndeydi. Geçtiğimiz sene annelik duygusunu tadan Kabasakal, kızı için kıyafet alışverişi yaptı.
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