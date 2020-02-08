Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Magazin
    • 08.02.2020 07:05
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 08.02.2020 07:05

    kızı için alışverişte

    Güzel model ve oyuncu , önceki gün Zorlu Alışveriş Merkezi'ndeydi. Geçtiğimiz sene annelik duygusunu tadan Kabasakal, kızı için kıyafet alışverişi yaptı.

    Kızı için alışverişte
    Güzel model ve oyuncu Fatoş Kabasakal, önceki gün Zorlu Alışveriş Merkezi'ndeydi. Geçtiğimiz sene annelik duygusunu tadan Kabasakal, kızı için kıyafet alışverişi yaptı.

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
    HaberlerMagazin HaberleriFatoş Kabasakal kızı için alışverişte
    Diğer Magazin Haberleri Tüm magazin haberleri
    Tüm Magazin Haberleri