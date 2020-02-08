Chloe suspus

Eski eşi Serdar Ortaç'la köprüleri atan Chloe Loughnan, önceki gün Zorlu AVM'deydi. İrlandalı model, 'Adımın Serdar'la anılmasını istemiyorum' açıklaması hatırlatılınca sessiz kaldı. Eski eşi Serdar Ortaç'la köprüleri atan Chloe Loughnan, önceki gün Zorlu AVM'deydi. İrlandalı model, 'Adımın Serdar'la anılmasını istemiyorum' açıklaması hatırlatılınca sessiz kaldı.
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