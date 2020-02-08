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    • 08.02.2020 07:05
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    • 08.02.2020 07:05

    'den alkışlık hareket! Minikleri sevindirdi...

    Sevilen komedyen , önceki gün aldığı bir mektupla duygusal anlar yaşadı. Demirer'in hayranı olan 10 yaşındaki Abdülkadir, ünlü komedyene 'e gelmesi için çağrıda bulundu.

    Minikleri sevindirdi

    Sevilen komedyen Ata Demirer, önceki gün aldığı bir mektupla duygusal anlar yaşadı. Demirer'in hayranı olan 10 yaşındaki Abdülkadir, ünlü komedyene 'e gelmesi için çağrıda bulundu.

    Aldığı mektup karşısında çok duygulanan de kendisini 9 kardeşiyle birlikte Mardin'e çağıran miniğe ulaştı. Demirer, en kısa zamanda 'e gideceğinin sözünü verdi.


    Demirer, Mardinli miniğin sevgi dolu mektubu ile arkadaşlarıyla çektirdiği fotoğrafı paylaşıp "Geleceğim çocuklar" dedi.

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