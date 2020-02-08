Sevilen komedyen Ata Demirer, önceki gün aldığı bir mektupla duygusal anlar yaşadı. Demirer'in hayranı olan 10 yaşındaki Abdülkadir, ünlü komedyene Mardin'e gelmesi için çağrıda bulundu.

Aldığı mektup karşısında çok duygulanan Ata Demirer de kendisini 9 kardeşiyle birlikte Mardin'e çağıran miniğe ulaştı. Demirer, en kısa zamanda Mardin'e gideceğinin sözünü verdi.



Demirer, Mardinli miniğin sevgi dolu mektubu ile arkadaşlarıyla çektirdiği fotoğrafı paylaşıp "Geleceğim çocuklar" dedi.