Uzun süredir ortalarda görünmeyen Zeynep Casalini, 10 yıllık suskunluğunu bozuyor. Ünlü sanatçı, bu akşam Beşiktaş İf Performance Hall sahnesinde sevenleri ile hasret giderecek. Uzun süredir ortalarda görünmeyen Zeynep Casalini, 10 yıllık suskunluğunu bozuyor. Ünlü sanatçı, bu akşam Beşiktaş İf Performance Hall sahnesinde sevenleri ile hasret giderecek.
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