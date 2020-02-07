Serkan Çayoğlu'ndan Özge Gürel'e romantik kutlama... Çayoğlu, önceki gün 33 yaşına basan kendi gibi oyuncu aşkıyla paylaştığı kareye şu notu düştü: "Sen gül yeter ki… İyi ki doğdun." Dört yıldır birlikte olan ikiliye beğeni yağdı.
Serkan Çayoğlu'ndan Özge Gürel'e romantik kutlama... Çayoğlu, önceki gün 33 yaşına basan kendi gibi oyuncu aşkıyla paylaştığı kareye şu notu düştü: "Sen gül yeter ki… İyi ki doğdun." Dört yıldır birlikte olan ikiliye beğeni yağdı.
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