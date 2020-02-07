Serkan Çayoğlu'ndan Özge Gürel'e romantik kutlama... Çayoğlu, önceki gün 33 yaşına basan kendi gibi oyuncu aşkıyla paylaştığı kareye şu notu düştü: "Sen gül yeter ki… İyi ki doğdun." Dört yıldır birlikte olan ikiliye beğeni yağdı.