Atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında ortaya çıkan din istismarıyla insanları dolandıran şarlatanlar, edinilen son dakika bilgisine göre gözaltına alındı. İhsan Çapar ve sahte şeyh Türkiye'nin dört bir yanından vatandaşları evlilik vaadi, din istismarı, define, sahte altın gibi akılalmaz yöntemlerle dolandırdı. Son olarak elde edilen bilgilere göre 7.5 milyon TL'lik vurgun yapan şarlatanlar hakkında Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, Atv ekranlarında her sabah sunduğu Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor programında uyarıda bulundu. Müge Anlı ise 7 Şubat Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında Prof. Dr. Nihat Hatiopğlu'na teşekkürlerini iletti. İşte Nihat Hatipoğlu'nun Müge Anlı'da ortaya çıkan din istismarı konusu hakkında uyarısı...

"NAMAZI ALLAH İÇİN KILACAKSINIZ ALTIN SAHİBİ OLMAK İÇİN DEĞİL!"

Nihat Hatipoğlu; "Müge Anlı Hanım'ın programındaki bir hadise, bir adam geliyor diyor ki, "Ben cinlerle irtibata geçiyorum ve cinlerden altun alacağım bana para verin!" diyor. Cinlerden para buluyorsun, hazine buluyorsun da insanlardan niçin para alıyorsun? Yok öyle bir şey. Cinlerden altın maltın geliyor hikaye! 600 rekat namaz kılacaksınız ben size küplerle dolu altın getireceğim. Yani beni bağışlayın ne olur... Desem ki 600 rekat namaz kılın cennete gideceksiniz, kılmazlar. Niçin kendinizi aldatılan insan haline getiriyorsunuz? 600 rekat namaz kılmakla para gelir mi? Bırakın böyle safsataları. Namazı Allah için kılacaksınız, altın sahibi olmak için değil."

"BU DİN AKIL DİNİDİR!"

"Bu din akıl dinidir. 600 değil gün 600 gün rekat kılsanız küpün içine altın girmez. İmkanı olsa diyecek ki 600 rekat kıldınız demek ki abdestsiz kıldılar, demek ki niyetleri öyle değildi ondan altın gelmedi. İşte din istismarı dediğimiz olay bu. Sosyal medya yoluyla bu işin ilk harcı öyle atılmış. 1 yıl boyunca bu hanımefendiyi kandırmak için mesaj yazıyor ve kandırıyor. İnternet yoluyla çok güzel aile kuranlar vardır istisnasız belki ama bu tür şarlatanlardan, vicdansızlardan uzak durmak gerekir." dedi.

Müge Anlı ise "Nihat Hatipoğlu'na teşekkürlerimi iletiyorum, lütfen bu konuda uyanık davranalım" dedi.