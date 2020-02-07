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    • 07.02.2020 07:02

    ' dizisi gelenek bozmadı! Reytinglerde yine zirvede

    Zirveye oturan atv'deki '' dizisi gelenek bozmadı. İlk günden beri reyting rekorları kıran ‘Kuruluş Osman’ dizisi, önceki akşam da yine tüm kategorilerde birinci geldi.

    Kuruluş Osman klasiği

    Zirveye oturan atv'deki 'Kuruluş Osman' dizisi gelenek bozmadı. Önceki akşamki bölüm, Tüm Kişiler'de % 12.53 izlenme oranı ve % 27.08 izlenme payı, 20+ABC1'de % 12.83 izlenme oranı ve %28.48 izlenme payı alıp 100 program arasında birinci oldu.

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