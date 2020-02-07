Zirveye oturan atv'deki 'Kuruluş Osman' dizisi gelenek bozmadı. Önceki akşamki bölüm, Tüm Kişiler'de % 12.53 izlenme oranı ve % 27.08 izlenme payı, 20+ABC1'de % 12.83 izlenme oranı ve %28.48 izlenme payı alıp 100 program arasında birinci oldu.