90'lı yıllara damga vuran Asya'dan muhteşem dönüş... Şarkıcı, 14 Şubat'ta Zanzibar Zorlu'daki konseriyle sahnelere dönecek. Asya, gecede Kürşat Başar'la aşk şarkıları seslendirecek. 90'lı yıllara damga vuran Asya'dan muhteşem dönüş... Şarkıcı, 14 Şubat'ta Zanzibar Zorlu'daki konseriyle sahnelere dönecek. Asya, gecede Kürşat Başar'la aşk şarkıları seslendirecek.
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