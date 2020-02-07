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    • 07.02.2020 07:02

    90'lı yıllara damga vuran 'dan muhteşem dönüş

    90'lı yıllara damga vuran 'dan muhteşem dönüş... Şarkıcı, 14 Şubat'ta Zanzibar Zorlu'daki konseriyle sahnelere dönecek. Asya, gecede 'la aşk şarkıları seslendirecek.

    14 Şubat heyecanı
    90'lı yıllara damga vuran 'dan muhteşem dönüş... Şarkıcı, 14 Şubat'ta Zanzibar Zorlu'daki konseriyle sahnelere dönecek. Asya, gecede 'la aşk şarkıları seslendirecek.

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