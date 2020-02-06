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    • 06.02.2020 07:04
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    • 06.02.2020 07:04

    'den gülümseten poz

    Hayvansever 'den gülümseten poz... Demirel, önceki gün bahçede havalı pozlar verirken sevimli köpeği Olef de ondan böyle rol çalmakla meşguldü.

    Olaf efendi rol çaldı

    Hayvansever 'den gülümseten poz... Demirel, önceki gün bahçede havalı pozlar verirken sevimli köpeği Olef de ondan böyle rol çalmakla meşguldü.

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