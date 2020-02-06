Hayvansever Zeynep Sever Demirel'den gülümseten poz... Demirel, önceki gün bahçede havalı pozlar verirken sevimli köpeği Olef de ondan böyle rol çalmakla meşguldü.
Hayvansever Zeynep Sever Demirel'den gülümseten poz... Demirel, önceki gün bahçede havalı pozlar verirken sevimli köpeği Olef de ondan böyle rol çalmakla meşguldü.
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