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    • 06.02.2020 07:04
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    • 06.02.2020 07:04

    'ye 'ta kötü sürpriz!

    'taki ikinci şubesini açmaya hazırlanan 'ye kötü sürpriz. Nusret'in dükkanında sendikasız işçi çalıştırdığını öğrenen bir grup, Nusret'i dev sıçan balonuyla protesto etti.

    Nusret’e protesto

    New York'taki ikinci şubesini açmaya hazırlanan Nusret Gökçe'ye kötü sürpriz.

    Nusret'in dükkanında sendikasız işçi çalıştırdığını öğrenen bir grup, Nusret'i dev sıçan balonuyla protesto etti.

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