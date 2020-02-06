New York'taki ikinci şubesini açmaya hazırlanan Nusret Gökçe'ye kötü sürpriz.
Nusret'in dükkanında sendikasız işçi çalıştırdığını öğrenen bir grup, Nusret'i dev sıçan balonuyla protesto etti.
New York'taki ikinci şubesini açmaya hazırlanan Nusret Gökçe'ye kötü sürpriz.
Nusret'in dükkanında sendikasız işçi çalıştırdığını öğrenen bir grup, Nusret'i dev sıçan balonuyla protesto etti.
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