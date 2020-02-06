atv'nin reyting rekortmeni dizisi 'Kuruluş Osman'ın Osman Bey'i Burak Özçivit, önceki gün Vadistanbul'daydı. Ünlü oyuncu, son dönemde minik oğlu Karan'a reklam teklifi yağdığı iddiası hakkında ilk kez konuştu.
Özçivit, "Yalan haberler yapılıyor. Çocuğumun parayla gündeme gelmesini istemiyorum. Bu, Fahriye ve beni üzüyor" diyerek sitem etti.
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