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    • 06.02.2020 07:04
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    • 06.02.2020 07:04

    ''ın Osman Bey'i oğlu Karan hakkındaki o iddialara ateş püskürdü

    Başarılı oyuncu , eşi ’le gözlerinden sakındıkları oğulları Karan’a reklam teklifi geldiği iddiasına ateş püskürdü. Özçivit, “Oğlumun parayla gündeme gelmesinden rahatsızım” diye konuştu...

    Osman Bey paraladı!

    atv'nin reyting rekortmeni dizisi 'Kuruluş Osman'ın Osman Bey'i Burak Özçivit, önceki gün Vadistanbul'daydı. Ünlü oyuncu, son dönemde minik oğlu Karan'a reklam teklifi yağdığı iddiası hakkında ilk kez konuştu.

    Özçivit, "Yalan haberler yapılıyor. Çocuğumun parayla gündeme gelmesini istemiyorum. Bu, Fahriye ve beni üzüyor" diyerek sitem etti.

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