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    • 06.02.2020 07:04
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    • 06.02.2020 07:04

    'den babasına özel paylaşım! "Babam, iyi ki doğdun..."

    , dün babasının yaş gününü şu sözleriyle kutladı: "Babam, iyi ki doğdun. Senin arkanda baban var demen, hayatımda duyabileceğim en güzel, en değerli cümle. Seni çok seviyorum."

    Baba aşk

    , dün babasının yaş gününü şu sözleriyle kutladı: "Babam, iyi ki doğdun. Senin arkanda baban var demen, hayatımda duyabileceğim en güzel, en değerli cümle. Seni çok seviyorum."

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