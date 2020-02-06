Hadise, dün babasının yaş gününü şu sözleriyle kutladı: "Babam, iyi ki doğdun. Senin arkanda baban var demen, hayatımda duyabileceğim en güzel, en değerli cümle. Seni çok seviyorum."
Hadise, dün babasının yaş gününü şu sözleriyle kutladı: "Babam, iyi ki doğdun. Senin arkanda baban var demen, hayatımda duyabileceğim en güzel, en değerli cümle. Seni çok seviyorum."
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.