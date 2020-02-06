Kusursuz fiziğini düzenli sporla koruyan Emina Jahovic, önceki gün de kural bozmadı. 38 yaşındaki iki çocuk annesi Sırp şarkıcı, antrenman sonrası yaptığı selfie ile beğeni topladı.
Kusursuz fiziğini düzenli sporla koruyan Emina Jahovic, önceki gün de kural bozmadı. 38 yaşındaki iki çocuk annesi Sırp şarkıcı, antrenman sonrası yaptığı selfie ile beğeni topladı.
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