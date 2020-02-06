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    • 06.02.2020 11:09
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    • 06.02.2020 11:32

    Aslı Bekiroğlu sansürsüz i için flaş gelişme!

    Geçtiğimiz Cumartesi günü yaşanan ve Aslı Bekiroğlu'na ait olduğu iddia edilen müstehcen fotoğraflar ve videolar sosyal medyada gündem oldu. Sonrasında ise Aslı Bekiroğlu'ndan açıklama geldi. 'de Melike karakterini canlandıran Aslı Bekiroğlu'nun müstehcen fotoğrafları ve videoları için yaptığı açıklamalar büyük yankı buldu. Aslı Bekiroğlu’nun yaşadığı bu talihsizlik sonrasında ünlü oyuncunun dostları ve pek çok meslektaşı sosyal medya hesaplarından destek mesajları atarak güzel oyuncuya yalnız olmadığını gösterdi. Ünlü isimler, ‘Siber Suça Ortak Olma’ hashtagi altında birleşti.

    Aslı Bekiroğlu sansürsüz ifşa görüntüleri için flaş gelişme!

    Oyuncu Aslı Bekiroğlu'na ait olduğu iddia edilen magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Arama motorlarında günlerdir konu hakkında araştırmalarda artış yaşandığı görülüyor. Instagram hesabından bir açıklama daha yapan ünlü oyuncu yasal sürecin başladığını belirtti: Hakkımda hakarette bulunan, kişilik haklarıma zarar veren, yayan, paylaşan tüm sayfalar ve kişiler tespit edilmiş ve hepsiyle ilgili yasal süreç başlamıştır. "Hepimize nasıl dava açılacak" diye düşünmeyin, açtım. 'Mahkemenin başka bir işi yok mu' diye düşünmeyin. Bu büyük bir suç, bir . Ve adalet de benden yana. Bu süreçte yanımda olan herkese birlerce kez teşekkür ederim. Sizler sayesinde ayaktayım.

    ASLI BEKİROĞLU İFŞA GÖRÜNTÜLERİ İÇİN YENİ GELİŞME

    Ünlü oyuncu, "Sosyal medyada fotoğraflarımı ve adımı karıştırarak bir takım çirkin yayın kurgulayanlar, yayanlar ve buna bilerek ya da bilmeyerek alet olup paylaşanlar hakkında nöbetçi savcılık ve ilgili emniyet kanalıyla gerekli hukuki girişimleri başlattım. Bu kişiler hakkında yasal mercilere suç duyurusunda bulunulmuş olup haklarında maddi ve manevi tazminat davası açılacağını da kamuoyuna bildiririm. Ahlaksız paylaşımlarına adımı ve farklı yöntemlerle fotoğraflarımı da ekleyerek hakkımda olumsuz algı yaratmak isteyen kötü niyetlilere fırsat ve prim verilmemesini basın ve kamuoyundan rica ederim" ifadelerini kullandı.

    FOTOĞRAFLARI YAYMAK SUÇ

    Avukat Ecenur Işın, "Bahse konu görüntülerin hack'lenerek yayılmasında iki ayrı suç vardır. Birincisi ünlü sanatçının dijital platformlarını hack'leyerek ele geçirmek, ikincisi ise bu görüntüleri sosyal medyada yaymak" dedi. Avukat Fatih Uzun da özel hayat kavramı ile ilgili tartışmalara dikkat çekti. Daha önceki bir Yargıtay kararına göre değil yasa dışı yolla ele geçirilmesi, başlangıçtaki rızanın ortadan kalkması halinde kişinin kendi paylaştığı fotoğrafı yaymak da suç kapsamına girebiliyor. Avukat Işın, şöyle devam etti:

    Son zamanlarda Aslı Bekiroğlu'nun görüntülerinin izinsiz olarak ele geçirilmesi neticesinde, ünlü sanatçının çok özel görüntüleri; hiçbir şeye dikkat edilmeden sosyal medyada, herkes tarafından paylaşıldı. Kamuya açık alanda bile ünlülerin görüntülerinin izinsiz olarak çekilmesi Yargıtay Kararlarına göre suç teşkil etmekteyken, bahse konu görüntüler ünlü ismin özel hayatının gizliliğini hayli derecede ihlal etmektedir.

    Bahse konu görüntülerin hack'lenerek yayılmasında iki ayrı suç vardır. Birincisi ünlü sanatçının dijital platformlarını hack'leyerek ele geçirmek, ikincisi ise bu görüntüleri sosyal medyada yaymak. Burada dikkat edilmesi gereken husus görüntüleri hukuka aykırı olarak yaymanın daha ağır cezayı gerektirmesi. Zira bir bilişim sistemine hukuka aykırı olarak girmenin cezası bir yıla kadar hapis veya adli para cezası gerektirirken; başkasına ait ses veya görüntüleri sosyal medyada etme suretiyle suç işlenmesinin cezası 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezasını gerektirir. Ayrıca sosyal medyada bu görüntülerin paylaşılması nitelikli cezayı gerektiren haller arasında sayılmıştır.

    TCK madde 139 gereği, özel hayatın gizliliğini ihlal suçunun tüm şekilleri şikayete tabidir. Yapılan paylaşımlar bulunup, sosyal medya adresleri doğrulandıktan sonra tek tek şikayet edilmek suretiyle konu yargı önüne taşınabilir. Bu da yapılan paylaşım sayısına bakılırsa çok zor ve çok zahmetli bir iş olarak önümüze çıkmaktadır. Ancak konunun yargı önüne taşınamaması suç işlenmediği manasına gelmemektedir. Ne yazık ki toplumun önemli bir kısmı kendileri için küçük ama toplum için büyük bir suç işlemişlerdir.

    ASLI BEKİROĞLU KİMDİR?

    Aslı Bekiroğlu, 16 Kasım 1995 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Bahçeşehir Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümünden mezun olmuştur. Vine isim sosyal medya paylaşım sitesinde yayınlandığı videolarla üne kavuşan Aslı Bekiroğlu, ardında dizi ve sinemalarda boy gösterdi.

    İlk oyunculuk deneyimini 2015 yılında yayınlanan Adı mutluluk dizisi ile yaşayan Aslı Bekiroğlu, Yol Arkadaşım, İkimizin Yerine, Gülümse Yeter, gibi yapımlarda yer almıştır.

    ASLI BEKİROĞLU HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

    2019 – Benim Tatlı Yalanım (Suna Doğan) (TV Dizisi)

    2018 – Jet Sosyete (Melike) (TV Dizisi)

    2017 – Yol Arkadaşım (Sinema Filmi)

    2016 – İkimizin Yerine (Ceylan) (Sinema Filmi)

    2016 – Gülümse Yeter (Yasemin) (TV Dizisi)

    2015 – Adı Mutluluk (Sera) (TV Dizisi)

    CAN KOÇKAN KİMDİR?

    , 1995 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Doğduğu şehirde başladı eğitim hayatına, 2014 yılında Okan Üniversitesi Diş Hekimliği Bölümü'nü kazandı. Can Koçkan, 2016 yılında üniversitede okurken kim milyoner olmak ister adlı yarışma programına katıldı. Üniversiteden mezun olduktan sonra DJ'lik yapmaya başladı.

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