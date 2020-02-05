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    • 05.02.2020 07:01
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    • 05.02.2020 07:01

    Sosyetik 'in makyajsız hali şoke etti! Görenler inanamadı

    Youtube kanalında güzellik tüyoları veren sosyetik 'in makyajlı ve makyajsız görüntüleri şaşkınlık yarattı. Şen'in makyajsız görüntüsü, photoshop teknikleri uygulayarak yayınladığı sosyal medya fotoğraflarından çok farklıydı...

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    Geçtiğimiz gün Bebek'te objektiflere takılan Aslı Şen, şoke etti. Şen'in makyajsız görüntüsü, photoshop teknikleri uygulayarak yayınladığı sosyal medya fotoğraflarından çok farklıydı...

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