Geçtiğimiz gün Bebek'te objektiflere takılan Aslı Şen, şoke etti. Şen'in makyajsız görüntüsü, photoshop teknikleri uygulayarak yayınladığı sosyal medya fotoğraflarından çok farklıydı...
Geçtiğimiz gün Bebek'te objektiflere takılan Aslı Şen, şoke etti. Şen'in makyajsız görüntüsü, photoshop teknikleri uygulayarak yayınladığı sosyal medya fotoğraflarından çok farklıydı...
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