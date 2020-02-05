Önceki akşam gerçekleşen Müziğin Yıldızları Ödül Töreni'ne ünlü rapçi Norm Ender, damga vurdu. Gecede 'En İyi Rap Müzik Sanatçısı' seçilen Ender, ödülünü İvana Sert'in elinden aldı.
Başarılı rapçi, ödülünü alırken yaptığı şu espriyle herkesi gülmekten kırdı geçirdi: "Hadise, en son 'Mekanın sahibi benim' demişti. İrem Derici, 'Mekanın sahibi Allah'tır' yorumunu yaptı. Ben orada kontrol etmeyi bıraktım."
İVANA 'R' YAPTI
Norm Ender, gecede kendisine ödülünü takdim eden Sert'in "Rap, sanat değil' sözlerini hatırlatıp ekledi: "Biz bu yaptığına halk dilinde R yapmak (geri vites) diyoruz."
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