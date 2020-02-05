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    • 05.02.2020 07:01
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    • 05.02.2020 07:01

    'den 'e: Biz buna halk dilinde 'R' yapmak diyoruz

    ’ şarkısıyla olay olan , önceki akşamki törende kendisine ödül veren ’i eleştirdi. Başarılı rapçiden ‘Mekanın sahibi’ polemiğine de esprili bir yorum geldi...

    Mekanın sahibi ödüllendi

    Önceki akşam gerçekleşen Müziğin Yıldızları Ödül Töreni'ne ünlü rapçi Norm Ender, damga vurdu. Gecede 'En İyi Rap Müzik Sanatçısı' seçilen Ender, ödülünü İvana Sert'in elinden aldı.

    Başarılı rapçi, ödülünü alırken yaptığı şu espriyle herkesi gülmekten kırdı geçirdi: "Hadise, en son ' benim' demişti. İrem Derici, 'Mekanın sahibi Allah'tır' yorumunu yaptı. Ben orada kontrol etmeyi bıraktım."


    İVANA 'R' YAPTI
    , gecede kendisine ödülünü takdim eden Sert'in "Rap, sanat değil' sözlerini hatırlatıp ekledi: "Biz bu yaptığına halk dilinde R yapmak (geri vites) diyoruz."

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