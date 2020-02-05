Çağla Şıkel'den köpeği tarçınla gülümseten poz

Güzel manken Çağla Şıkel, çocukları gibi sevdiği köpeği Tarçın'la önceki gün böyle poz verdi. Şıkel, paylaşımına "Bitirim ikiliyiz" notu düşerken Tarçın'ın objektife attığı bakış gülümsetti.
Güzel manken Çağla Şıkel, çocukları gibi sevdiği köpeği Tarçın'la önceki gün böyle poz verdi. Şıkel, paylaşımına "Bitirim ikiliyiz" notu düşerken Tarçın'ın objektife attığı bakış gülümsetti.
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