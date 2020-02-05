Bir içim su

Geçtiğimiz günlerde aşkı Faruk Çolakoğlu ile İsviçre'ye giden Özge Ulusoy, diyetten tatilde de şaşmadı. Tatilde sporunu aksatmayan model, elinden suyunu da düşürmedi. Geçtiğimiz günlerde aşkı Faruk Çolakoğlu ile İsviçre'ye giden Özge Ulusoy, diyetten tatilde de şaşmadı. Tatilde sporunu aksatmayan model, elinden suyunu da düşürmedi.
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