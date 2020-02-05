Başarılı sunucu Burcu Esmersoy, sosyal medyada modellere taş çıkarmayı sürdürüyor. Şu sıralar ABD'de olan güzel sunucu, önceki gün verdiği bu pozla da takipçilerinin beğenisini topladı.
Başarılı sunucu Burcu Esmersoy, sosyal medyada modellere taş çıkarmayı sürdürüyor. Şu sıralar ABD'de olan güzel sunucu, önceki gün verdiği bu pozla da takipçilerinin beğenisini topladı.
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