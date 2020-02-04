Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Magazin
    • 04.02.2020 06:59
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 04.02.2020 06:59

    Son kavga! moda yazarı ’ı isim vermeden hedef aldı

    , kıyafetini eleştiren yazarı ’a isim vermeden taş attı. Reçber, ‘Yıllarca bizden biri olmak için çaba sarf edip kalemini ilk bize hançer yaptı’ dedi.

    Son moda kavga

    Dış görünüşüne verdiği önemle bilinen Işıl Reçber, stil danışmanı Hande Can'ın bir gazetede hakkında yazdığı yazıyla küplere bindi. Reçber, kendisi için "Işıl Reçber'in DNA'sında yüklü miktarda frapanlık var" yorumu yapan Can'ı şu sözleriyle topa tuttu:

    "Yıllarca yanımızda oturmak, bir şeyler satmak ve bizden biri olmak için çaba sarf edenlere kalem verilince; ilk bize kalemi hançer yapmış. Kıskançlık illet bir hastalık. Ben de prim yapmak için adımı kullanırdım ama kendisiyle ilgili gizlediklerine fokuslansa daha doğru!"

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
    HaberlerMagazin HaberleriSon moda kavga! Işıl Reçber moda yazarı Hande Can’ı isim vermeden hedef aldı
    Diğer Magazin Haberleri Tüm magazin haberleri
    Tüm Magazin Haberleri