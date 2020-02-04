Dış görünüşüne verdiği önemle bilinen Işıl Reçber, stil danışmanı Hande Can'ın bir gazetede hakkında yazdığı yazıyla küplere bindi. Reçber, kendisi için "Işıl Reçber'in DNA'sında yüklü miktarda frapanlık var" yorumu yapan Can'ı şu sözleriyle topa tuttu:

"Yıllarca yanımızda oturmak, bir şeyler satmak ve bizden biri olmak için çaba sarf edenlere kalem verilince; ilk bize kalemi hançer yapmış. Kıskançlık illet bir hastalık. Ben de prim yapmak için adımı kullanırdım ama kendisiyle ilgili gizlediklerine fokuslansa daha doğru!"