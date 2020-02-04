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    • 04.02.2020 06:59
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    • 04.02.2020 06:59

    'da coşturdu

    Eğlenceyi 'ın zirvesine taşınan Türkiye'nin en büyük gençlik festivali Yapı Kredi Play Whitefest'in açılış meşalesini yaktı. Rapçi, binleri zirvede coşturdu.

    Sagopa coşturdu
    Eğlenceyi Uludağ'ın zirvesine taşınan Türkiye'nin en büyük gençlik festivali Yapı Kredi Play Whitefest'in açılış meşalesini Sagopa Kajmer yaktı. Rapçi, binleri zirvede coşturdu.

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