Eğlenceyi Uludağ'ın zirvesine taşınan Türkiye'nin en büyük gençlik festivali Yapı Kredi Play Whitefest'in açılış meşalesini Sagopa Kajmer yaktı. Rapçi, binleri zirvede coşturdu. Eğlenceyi Uludağ'ın zirvesine taşınan Türkiye'nin en büyük gençlik festivali Yapı Kredi Play Whitefest'in açılış meşalesini Sagopa Kajmer yaktı. Rapçi, binleri zirvede coşturdu.
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