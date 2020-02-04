Merve Çağıran, önceki akşam kendisi gibi oyuncu olan Yusuf Akgün ile Nişantaşı Hunhar'daydı. Mekanda 3 saat kalan ikili, çıkışta patlayan flaşlarla şok oldu. Yusuf Akgün, panikle güzel oyuncudan uzaklaşınca kafalar karıştı. Merve Çağıran ise "Aşk yok. Yusuf çok eski arkadaşım" dedi.
- Magazin
- 04.02.2020 06:59
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- 04.02.2020 06:59
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