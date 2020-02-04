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    • 04.02.2020 06:59
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    • 04.02.2020 06:59

    'dan açıklaması: Aşk yok arkadaşız

    , önceki akşam kendisi gibi oyuncu olan ile Nişantaşı Hunhar'daydı. Mekanda 3 saat kalan ikili, çıkışta patlayan flaşlarla şok oldu. Yusuf Akgün, panikle güzel oyuncudan uzaklaşınca kafalar karıştı.

    Aşk yok sadece dostuz
    Merve Çağıran, önceki akşam kendisi gibi oyuncu olan Yusuf Akgün ile Nişantaşı Hunhar'daydı. Mekanda 3 saat kalan ikili, çıkışta patlayan flaşlarla şok oldu. , panikle güzel oyuncudan uzaklaşınca kafalar karıştı. ise "Aşk yok. Yusuf çok eski arkadaşım" dedi.

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