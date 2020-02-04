Eşi Umut Kızıltan ve annesiyle geçen hafta Maldivler'e giden Dilara Öztunç, havalı paylaşımlarını sürdürüyor. Güzel oyuncu, önceki gün de tropik adada renkli bikinisiyle fotoğrafçı eşine model gibi çarpıcı pozlar verdi.
Eşi Umut Kızıltan ve annesiyle geçen hafta Maldivler'e giden Dilara Öztunç, havalı paylaşımlarını sürdürüyor. Güzel oyuncu, önceki gün de tropik adada renkli bikinisiyle fotoğrafçı eşine model gibi çarpıcı pozlar verdi.
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