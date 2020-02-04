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    • 04.02.2020 06:59
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    • 04.02.2020 06:59

    'tan Maldivler paylaşımı

    Eşi Umut Kızıltan ve annesiyle geçen hafta Maldivler'e giden , havalı paylaşımlarını sürdürüyor. Güzel oyuncu, önceki gün de tropik adada renkli bikinisiyle fotoğrafçı eşine model gibi çarpıcı pozlar verdi.

    Ada kızı Dilara

    Eşi Umut Kızıltan ve annesiyle geçen hafta Maldivler'e giden , havalı paylaşımlarını sürdürüyor. Güzel oyuncu, önceki gün de tropik adada renkli bikinisiyle fotoğrafçı eşine model gibi çarpıcı pozlar verdi.

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