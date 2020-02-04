Eşi Umut Kızıltan ve annesiyle geçen hafta Maldivler'e giden Dilara Öztunç, havalı paylaşımlarını sürdürüyor. Güzel oyuncu, önceki gün de tropik adada renkli bikinisiyle fotoğrafçı eşine model gibi çarpıcı pozlar verdi.